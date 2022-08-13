نكبة ..التغيير السياسي ..في عراق ..التدمير الى أين ..؟

2022/08/13 | 17:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار العبيدي عشرون عاما مضت علينا نتيجة التغيير السياسي في عراق المظاليم منذ 2003 والى اليوم ..في عملية تغييرية كلية شاملة سموها بالعملية السياسية ولا زالوا المنتفعين منها يتمشدقون...أكمل القراءة ←

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