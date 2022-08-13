ورقة المبكرة.. ماذا يريد كبير التيار؟

2022/08/13 | 17:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن حامد سرداح قيل قديما، إن “الثورة بلا فكر هلاك محقق”، تلك الكلمات اختصرت العديد من الأفكار التي تدور في رأسي منذ عدة ايام في محاولة لإيجاد ما يناسب الفوضى...أكمل القراءة ←

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