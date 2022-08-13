2022/08/13 | 17:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.أسعد كاظم شبيب

دخلت العملية السياسية في العراق

منعطفا جديدا وأصبحت تواجه سيناريوهات

عديدة مع دخول اعداد كبيرة من

المتظاهرين للمنطقة الخضراء للمرة

الثانية فيما تحول دخول المتظاهرين الى

المنطق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيناريوهات ما بعد مرحلة دخول الخضراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيناريوهات ما بعد مرحلة دخول الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).