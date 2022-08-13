شاهد بالفيديو.. أرقام مفزعة للمغيبين في العراق خلال النصف الاول لعام 2022

2022/08/13 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oNca9MqIl38

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