2022/08/13 | 18:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: إذا كنت متحمسا لشراء الهاتف الجديد من أبل، آيفون 14، فبكل تأكيد سترغب في...

ظهرت المقالة ابل تستعد لإطلاق ايفون 14 في سبتمبر المقبل أولاً على المسلة.

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