2022/08/13 | 18:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نفى مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، 08/13/2022، انباء طرد رئيس مجلس النواب...

ظهرت المقالة مكتب المالكي ينفي انباء طرد الحلبوسي من منزل رئيس ائتلاف دولة القانون أولاً على المسلة.

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