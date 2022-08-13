هل مصير أكبر صفيحة جليدية في العالم في أيدينا

2022/08/13 | 18:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن للغطاء الجليدي الذي يحتوي على حوالي 80% من الجليد في العالم أن يتسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بما يصل إلى 16 قدما (خمسة أمتار) بحلول 2500.

وتوقع العلماء أن ذوبان الصفيحة الجليدية في شرق أنتاركتيكا (EAIS) سيؤدي إلى هذه الزيادة إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع بالمعدل الحالي.

وهذا الاحترار البالغ حوالي 0.32 درجة فهرنهايت (0.18 درجة مئوية) لكل عقد هو نتيجة الزيادة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منذ الثورة الصناعية.

وقام باحثون من جامعة دورهام بنمذجة التأثيرات المختلفة لدرجات الحرارة ومستويات الانبعاثات على الغطاء الجليدي في القرون القليلة القادمة.

وإذا لم يتم إجراء أي تغيير لإبطاء الاحترار، يمكن أن تساهم EAIS بما يصل إلى عشرة أقدام (ثلاثة أمتار) في مستويات سطح البحر العالمية بحلول عام 2300.

ويمكن أن يكون الانصهار محدودا بشكل كبير إذا تم تحقيق أهداف الانبعاثات التي ترى ارتفاعا في درجة الحرارة العالمية يقتصر على 3.6 درجة فهرنهايت (2 درجة مئوية) فوق مستويات ما قبل الصناعة.

ويمكن لـ EAIS بعد ذلك المساهمة فقط بحوالي 0.8 بوصة (سنتان) من ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2100، و1.6 قدم (0.5 متر) بحلول عام 2500.

وقال المعد الرئيسي البروفيسور كريس ستوكس: “اعتدنا أن نعتقد أن شرق القارة القطبية الجنوبية كان أقل عرضة للتغير المناخي، مقارنة بالصفائح الجليدية في غرب أنتاركتيكا أو غرينلاند، لكننا نعلم الآن أن هناك بعض مناطق شرق القارة القطبية الجنوبية التي تظهر بالفعل علامات تدل على وجوده فقدان الجليد”.

وكشفت ملاحظات الأقمار الصناعية عن أدلة على ترقق وتراجع، خاصة عندما تتلامس الأنهار الجليدية التي تجفف الغطاء الجليدي الرئيسي مع التيارات المحيطية الدافئة.

وهذا الغطاء الجليدي هو الأكبر على هذا الكوكب، ويحتوي على ما يعادل 52 مترا من مستوى سطح البحر ومن المهم حقا ألا نوقظ هذا العملاق النائم.

وكان من المتوقع بالفعل أن تفقد الصفائح الجليدية في غرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية الجليد في القرون القادمة.

وفي عام 2020، تم العثور على أدلة على أن جزءا من EAIS تراجعت مسافة 435 ميلا (700 كم) من الداخل قبل 400000 عام فقط – منذ وقت ليس ببعيد على المقاييس الزمنية الجيولوجية.

وكان هذا استجابة للاحترار 1.8-3.6 درجة فهرنهايت (1-2 درجة مئوية) فقط.

وفي الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature، فحص باحثون من المملكة المتحدة وأستراليا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية كيفية استجابة EAIS لفترات الدفء وتركيزات عالية من ثاني أكسيد الكربون في الماضي.

ومنذ حوالي ثلاثة ملايين عام، خلال منتصف العصر البليوسيني، كانت درجات الحرارة أعلى فقط من 3.6 درجة فهرنهايت و7.2 درجة فهرنهايت (2 درجة مئوية و4 درجات مئوية) أعلى من الوقت الحاضر.

وهذا النطاق من التغير في درجة الحرارة هو واحد يمكن أن نشهده في وقت لاحق من هذا القرن.

ومع ذلك، كانت مستويات سطح البحر العالمية في منتصف العصر البليوسيني أعلى مما هي عليه الآن بين 33 و82 قدما (10 و25 مترا).

وتشير الأدلة من رواسب قاع البحر حول شرق القارة القطبية الجنوبية إلى أن جزءا من الغطاء الجليدي انهار وساهم في ذلك بعدة أمتار.

كما تجاوزت تركيزات ثاني أكسيد الكربون في تلك الفترة بشكل طفيف القيمة الحالية البالغة 417 جزءا في المليون.

وحدثت فترة الاحترار هذه على نطاق زمني طويل جدا – حوالي 300000 سنة وفقا لوكالة ناسا – ويُعتقد أن سببها هو التغيرات في الطريقة التي تدور بها الأرض حول الشمس.

ومع ذلك، فإن الاحترار العالمي الحالي لم يكن محسوسا إلا خلال العقود القليلة الماضية، والذي لا يمكن تفسيره إلا من خلال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاط البشري.

وبعد ذلك، قام الفريق بتحليل عمليات المحاكاة الحاسوبية التي أجرتها الدراسات السابقة لفحص التأثيرات المختلفة للانبعاثات ودرجات الحرارة على الغطاء الجليدي.

وإذا استمر الاحترار بمعدله الحالي، نتيجة ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يمكن أن تساهم EAIS بحوالي نصف متر في مستويات سطح البحر بحلول عام 2100.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا استمر إلى ما بعد عام 2100، فيمكن أن يساهم بحوالي ثلاثة إلى عشرة أقدام (من متر إلى ثلاثة أمتار) في مستويات سطح البحر العالمية بحلول عام 2300، ومن 7 إلى 16 قدما (من 2 إلى 5 أمتار) بحلول عام 2500.

وهذا من شأنه أن يضيف إلى المساهمات الكبيرة من غرينلاند وغرب أنتاركتيكا والتوسع الحراري للمحيط، ما يهدد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يعيشون في المناطق الساحلية.

ومع ذلك، في عام 2015 تم الاتفاق على أهداف جديدة من قبل قادة العالم الذين حضروا مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باريس.

ووافقوا على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل بكثير من 3.6 درجة فهرنهايت (2 درجة مئوية) ومواصلة الجهود للحد من الارتفاع إلى 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) عن طريق تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في بلدانهم.

ووجد الباحثون الدوليون أنه في حالة تحقيق هذه الأهداف، يمكن تجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري على أكبر صفيحة جليدية في العالم.

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