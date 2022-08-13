اتحاد الكرة يكشف موعد اختيار مدرب المنتخب الوطني

2022/08/13 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص..كشف المتحدث باسم اتحاد كرة القدم أحمد الموسوي، اليوم السبت، عن آخر التطورات بشأن اختيار المدرب الجديد للمنتخب الوطني، خلفا لعبد الغني شهد.وقال الموسوي في تصريح لـ/المركز الخبري الوطني/، إنه […]

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