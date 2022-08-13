2022/08/13 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تعمل القوات الجوية الصينية على إرسال طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل إلى تايلاند للمشاركة في تدريبات مشتركة مع الجيش التايلاندي، يوم غد الأحد.وأوضحت وزارة الدفاع الصينية أنه “من المقرر أن يشمل التدريب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين ترسل طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية الى تايلاند المركز الخبري الوطني.

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