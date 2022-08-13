استخبارات الحشد يقبض على شبكة تتاجر بالآثار في بغداد

2022/08/13 | 18:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم نصب كمين محكم لهم أسفر عن إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود.

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