مسؤول بحزب الله لـCNN: لا معلومات لدينا عن المتهم بطعن سلمان رشدي

2022/08/13 | 18:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- نفى مسؤول في حزب الله أن يكون لدى الحزب معلومات عن المتهم ذي الأصول اللبنانية، بطعن الروائي البريطاني سلمان رشدي، مؤلف رواية "آيات شيطانية"، الجمعة.

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