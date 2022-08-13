الزراعة تعلن تحقيق فائض في إنتاج بيض المائدة: الأسعار مستقرة

2022/08/13 | 18:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت وزارة الزراعة، السبت، تحقيق فائض في إنتاج بيض المائدة في العراق، نافية ارتفاع أسعاره في السوق المحلية.

وقال مدير عام الثروة الحيوانية في الوزارة، عباس سالم حسين، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "أسعار البيض مستقرة ولا يوجد ارتفاع فيها، وأيضاً هناك عرض فائض عن الحاجة".

وتوقع حسين، "انخفاض أسعار البيض".

وأعلنت وزارة الزراعة، في وقت سابق، الوصول الى نسب عالية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض والدجاج وثلاثة محاصيل.

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