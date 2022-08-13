محافظة بغداد تكشف تفاصيل تأهيل وتطوير مدخل بغداد ـ الموصل

2022/08/13 | 19:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت محافظة بغداد، اليوم السبت، عن تفاصيل مشروع تطوير وتأهيل مدخل بغداد – الموصل “التاجي”.وذكرت المحافظة في بيان،تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، ان :”المشروع يتضمن الاتي: -توسعة الطريق من جانب الجزرة الوسطية والأكتاف […]

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