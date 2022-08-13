2022/08/13 | 19:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لشركة طرحت فكرة الاكشاك وتم إيقاف العمل بها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تكشف آخر مستجدات مشروع الرغيف المدعوم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تكشف آخر مستجدات مشروع الرغيف المدعوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).