2022/08/13 | 19:05 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كركوك.. قتل أخاه بمساعدة اخرين من اجل المال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/13 | 19:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في كركوك.. قتل أخاه بمساعدة اخرين من اجل المال) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في كركوك.. قتل أخاه بمساعدة اخرين من اجل المال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).