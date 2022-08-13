2022/08/13 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يظهر تدفق طلبة الحوزة العلمية صوب المنطقة الخضراء، للمشاركة في تظاهرات التيار الصدري ضد الفساد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلبة الحوزة العلمية يصلون الى البرلمان في المنطقة الخضراء (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلبة الحوزة العلمية يصلون الى البرلمان في المنطقة الخضراء (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).