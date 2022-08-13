عضو بالمالية النيابية: الوضع السياسي الراهن يعطّل أي تحرك بشأن سلم الرواتب

2022/08/13 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اعتبرت اللجنة المالية النيابية، السبت، ان قانون سلم الرواتب سيبقى "معطلاً" بسبب الوضع السياسي الراهن.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "على الرغم من حديث الحكومة على اعادة النظر بسلم رواتب الموظفين الا ان اي شيء او تحرك بشأن هذا القانون يبقى معطلا بسبب الوضع السياسي الراهن".

وأضاف كوجر في تصريح لوكالة "الفرات نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أنه "لا يمكن التحرك باتجاه القانون في الوقت الراهن لأنه يحتاج الى مجلس النواب للتعديل والتصويت عليه ووضع البرلمان حاليا على ما هو عليه الان".

وفي سياق منفصل، أشار كوجر إلى أن "قانون الامن الغذائي قد دخل حيز التنفيذ لحظة اقراره".

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