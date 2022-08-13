اتحاد الكرة يقرر تطبيق لوائح التراخيص الآسيوية ويجتمع مع رابطة الدوري الإسباني

2022/08/13 | 19:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، تطبيق لوائح التراخيص الآسيوية للموسم المقبل، فيما أشار إلى أن اجتماعه مع ممثلي رابطة الدوري الإسباني تضمن 3 محاور أساسية.وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "عقد اجتماعا لرؤساء وممثلي أندية الدوري الممتاز مع ممثل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) للحديث عن آلية وطريقة عمل الرابطة وإدارتها للدوري الإسباني لتطبيقها في دوري المحترفين الذي سينطلق في الموسم 2023-2024".وأضاف البيان، أن "الاجتماع حضره النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار وعضو الاتحاد أحمد الموسوي والأمين العام محمد فرحان وخبير التسويق والتطوير تامر يسري".وأشار إلى أن "النائب الأول لرئيس الاتحاد رحب بالحضور، متمنيا لهم النجاح والموفقية"، مؤكدا أن "التعاون مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم من شأنه أن يلقي بظلاله الإيجابية على الجوانب الإدارية والخططية والفنية"، لافتا الى أن "آلية التعاون بين الجانبين ستشهد الرعاية والتسويق وتعظيم الموارد المالية للاتحاد والأندية المشاركة في دوري المحترفين".من جهته، قال عضو الاتحاد أحمد الموسوي، إن "التعاون مع رابطة الدوري الإسباني سيتضمن ثلاثة محاور أساسية، منها الإداري والمالي والفني، ما يعزز الإيرادات ويطور الجانب الفني لمسابقة دوري المحترفين، وإعداد آليةٍ محددةٍ ومعلومةٍ لتنظيم المسابقة". وأضاف، أن "اتحاد الكرة قرر تطبيق لوائح التراخيص الآسيوية للموسم المقبل، ما يعني دخول أنديتنا مرحلة الاحتراف وصولا إلى دوري المحترفين الدي سنطبقه الموسم بعد المقبل".وتابع البيان أن "ممثلي رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) في الشرق الأوسط "لويس كاردناس ومحمد عيسى" قدما شرحا مفصلا عن طبيعة عمل الرابطة ومراحل التعاون بين الرابطة والاتحاد العراقي لكرة القدم من خلال التعاون بين الطرفين لوضع آلية نظام دوري المحترفين وفق الأسس المعتمدة في (لا ليغا)، فضلا عن السعي لتحويل الدوري العراقي لاسمٍ وعلامةٍ تجاريةٍ مهمةٍ على الصعيد العالمي، والعمل على تطوير العاملين في الأندية من الكفاءات الإدارية والأجهزة الفنية واللاعبين للوصول بهم إلى الاحترافية التي ننشدها والتي ستعود بالفائدة على مسابقة دوري المحترفين، وكذلك تطوير حقوق البث والارتقاء بوضع المواهب العراقية ونقل الخبرات ووضع الأسس السليمة لتنظيم دوري للمحترفين وتطبيق لوائح التراخيص المعتمدة وزيادة إيرادات الدوري العراقي الذي نسعى إلى أن يعكس الإيجابية في المجتمع العراقي".ولفت البيان إلى أن "الأمين العام للاتحاد "محمد فرحان" تحدث عن الأفكار والتواصل المباشر بين وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد "عدنان درجال" ورابطة الدوري الإسباني لشرح البنى التحتية لأنديتنا وطريقة عملها وتوفير فكرةٍ واسعةٍ عن إدارة المنافسات".وختم البيان بأن "ممثلي الأندية طرحوا عددا من الأسئلة على ممثل رابطة الدوري الإسباني وأجاب عليها بصورةٍ مفصلة".

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