هواوي تعلن تحقيق أرباح بقيمة 45 مليار دولار خلال 6 أشهر

2022/08/13 | 19:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت إيرادات شركة “هواوي” الصينية، للنصف الأول من العام الحالي، 45.03 مليار دولار أميركي بهامش أرباح صافية وصل إلى 5.0 بالمئة.وقالت الشركة في بيان لها، اليوم السبت، إن مجموعة أعمال “هواوي كارير” لشبكات الاتصالات حققت إيرادات للنصف الأول من العام الحالي وصلت إلى 21.3 مليار دولار أميركي، فيما بلغت إيرادات مجموعة أعمال “هواوي إنتربرايز” لقطاع المشاريع والمؤسسات 8.16 مليار دولار، أما مجموعة أعمال “هواوي ديفايس” لأجهزة المستهلك، فحققت إيرادات بلغت 15.1 مليار دولار.وقال الرئيس الدوري لمجلس إدارة “هواوي” كين هو، إنه “بالرغم من تراجع أعمال الشركة في قطاع الأجهزة بشكل كبير، إلا أن أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات حافظت على نمو متواصل”.وأضاف، أن “الشركة ستواصل مواكبة أحدث توجهات التحول الرقمي والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية من أجل ابتكار القيمة لعملائها وشركائها وتطوير جودة أعمالها”.

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