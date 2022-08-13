بمبلغ 5 الاف دولار.. احباط عملية بيع طفل من قبل ذويه في بغداد

2022/08/13 | 19:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، احباط عملية بيع طفل بمبلغ 5 الاف دولار من قبل ذويه في بغداد.وذكر بيان للوكالة تلقته ايرث نيوز، انه “تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالبشر، إذ تمكن أبطال الوكالة من احباط محاولة بيع طفل […]

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احباط عملية بيع طفل من قبل ذويه في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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