نتائج مميزة للعراق في بطولة العالم للمواي تاي

2022/08/13 | 19:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حقق لاعبو منتخب العراق للمواي تاي، نتائج مميزة في بطولة العالم للشباب بالمواي تاي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال رئيس الاتحاد مصطفى جبار في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “لاعبي المنتخب الوطني حققوا نتائج مميزة في بطولة العالم، حيث حقق اللاعب حيدر علي الفوز على منافسه الفلسطيني […]

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