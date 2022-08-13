بالصور.. المئات من طلبة الحوزة العلمية يشاركون أنصار التيار الصدري في اعتصاماتهم

2022/08/13 | 19:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك المئات من طلبة الحوزة العلمية، اليوم السبت، في اعتصامات أنصار التيار الصدري في محيط مجلس النواب بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل المئات من طلبة الحوزة الدينية التابعة لمكتب السيد الشهيد محمد صادق الصدر، إلى العاصمة بغداد لمساندة المعتصمين في المنطقة الخضراء، للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وكان قد دعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري المحكمة الاتحادية إلى التدخل ودعوة رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان إلى ممارسة صلاحياتهم القانونية والدستورية من أجل حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

فيما طالب العراقي أنصار التيار الصدري بملء استمارة إقامة دعوى قضائية ضد رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان، “ثم تسليمها الى اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدل، وفق السياقات القانونية المتبعة”.

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