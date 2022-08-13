فهد طالب يؤكد عودته مجدداً الى الملاعب وتماثله للشفاء من الإصابة

2022/08/13 | 19:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد حارس القوة الجوية، فهد طالب، اليوم السبت، عودته مجدداً الى الملاعب، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب العراق، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال طالب، في تصريح لموقع القوة الجوية، تابعته “خبر برس” (واخ) “التحقت بتدريبات الفريق بالعاصمة بغداد، بعد استكمال مراحل العلاج والتأهيل البدني”.

وأضاف “أقدم شكري لكل من أسهم في نجاح عملية الاستشفاء، من أطباء ومعالجين في بيروت أو بغداد”.

وزاد “بعد التقارير الأخيرة، أنا جاهز للدخول في المباريات مع الفريق، وأطمئن الجماهير بعودة متميزة في الموسم الجديد”.

وتابع “رحبت بالحراس الجدد للفريق، وكذلك سعيد بتواجد الحارس الدولي محمد حميد، معنا، وسيشكل إضافة قوية بالموسم المقبل”.

وأتم فهد تصريحه بالقول”أتطلع بقوة للعودة لحراسة المنتخب العراقي في الاستحقاقات المقبلة، وأبرزها خليجي 25 ونهائيات كأس آسيا”.

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