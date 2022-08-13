الزراعة تؤكد تحقيق فائض انتاج بيض المائدة والعمل على تحقيق الإكتفاء الذاتي

2022/08/13 | 19:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، تحقيق فائض في إنتاج بيض المائدة في العراق، وفيما نفت ارتفاع أسعاره في السوق المحلية.

وقال مدير عام الثروة الحيوانية في الوزارة، عباس سالم حسين، في تصريح صحفي، إن “أسعار البيض مستقرة ولا يوجد ارتفاع فيها، وهناك عرض فائض عن الحاجة”، متوقعاً “انخفاض الأسعار”.

وأعلنت وزارة الزراعة، في وقت سابق، الوصول الى نسب عالية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض والدجاج وثلاثة محاصيل.

وقال وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، في تصريح صحفي “لدينا طموح كبير بتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تنمية الدواجن سواء في إنتاج البيض أو تربية الدواجن”، موضحاً أنه “نعمل على تحقيق استراتيجية 2022 – 2026 للوصول إلى الاكتفاء الذاتي ولدينا ثقة بتحقيق ذلك”.

وتابع، “وصلنا لنسب عالية ومتقدمة جداً في البيض والدجاج وكذلك بالنسبة إلى مشاريع الطماطم والبطاطا والتمور”.

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