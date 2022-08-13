شاهد بالفيديو.. صانع الحدث السياسي في العراق ارادها بهذا الشكل 2

2022/08/13 | 19:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YTWDPSmQcxY

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