جريمة طعن رشدي.. نيويورك توجه تهما رسمية بحق المشتبه بالهجوم 

2022/08/13 | 19:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الادعاء الأميركي في ولاية نيويورك الأميركية، السبت، توجيه تهمة محاولة القتل من الدرجة الثانية بحق منفذ الهجوم على سلمان رشدي.

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