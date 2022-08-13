أنشيلوتي يفجر مفاجأة .. سأنهي مشواري في مدريد

2022/08/13 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي انه سيختتم مشواره التدريبي في ريال مدريد الإسباني والذي قاده مؤخراً للفوز بكأس السوبر الأوروبي، وقبلها في الموسم الماضي بلقبي دوري أبطال أوروبا و«الليجا».وقال أنشيلوتي(63 عاماً): سأختتم مسيرتي التدريبية هنا في ريال مدريد.



بعد ذلك سأتقاعد بعيداً عن كرة القدم.



نادي ريال مدريد هو الأعلى في العالم والأقرب إلى قلبي، ومن المنطقي وضع نهاية لقصتي هنا.وسبق لأنشيلوتي ان قاد ريال مدريد موسم 2013-2014 للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أيضاً، ويعد أنجح مدرب في تاريخ أوروبا وأكثر المدربين فوزاً بالبطولات القارية، بعد فوزه بلقب «الأبطال» 4 مرات مع ميلان الإيطالي وريال مدريد، وهو نفس عدد فوزه بلقب السوبر الأوروبي مع الفريقين أيضاً.كما ان أنشيلوتي هو المدرب الأول والوحيد الذي فاز بلقب الدوري في جميع البطولات الخمس الكبرى في أوروبا مع ريال مدريد في إسبانيا، وتشيلسي في إنجلترا، وميلان في إيطاليا، وباريس سان جيرمان في فرنسا، وبايرن ميونيخ في ألمانيا.

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