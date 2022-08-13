2022/08/13 | 19:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ليس سراً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدفع الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب...

ظهرت المقالة بوتين يحضّر طاولة التطبيع بين الأسد وإردوغان أولاً على المسلة.

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