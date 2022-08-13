2022/08/13 | 19:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي، السبت، 13 آب، 2022، عن مصير رواتب موظفي ومتقاعدي...

ظهرت المقالة السياسة في العراق تدخل على خط رواتب الموظفين والمتقاعدين أولاً على المسلة.

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