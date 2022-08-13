وكالة الإستخبارات تحبط عملية بيع طفل.. وهذا هو المبلغ!

2022/08/13 | 20:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، إحباط عملية بيع طفل بمبلغ 5 آلاف دولار من ذويه في بغداد.

وذكر بيان للوكالة، انه “تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالبشر، إذ تمكن أبطال الوكالة من احباط محاولة بيع طفل من إحدى المحافظات في محافظة بغداد من قبل والده”.

وأضاف البيان أنه “جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة مكنت ابطال الوكالة من نصب كمين محكم نتج من خلاله القبض على الاب الذي عرض أبنه للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي بمبلغ قدره 5 الاف دولار أمريكي”، لافتا الى انه “إدعى قبل المجيء به إلى بغداد بأن الطفل ليس أبنه بل عمد على شرائه بمبلغ 4 آلاف دولار أمريكي”.

مؤكداً “عملية القبض تمت بالجرم المشهود ووفق احكام المادة 240 من ق.ع وتم تدوين اقواله اصولياً وإيداعه السجن، فيما قرر القاضي إيداع الطفل في إحدى دور رعاية الأطفال”.

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