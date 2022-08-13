مسؤول في البنك المركزي المصري: لن نقوم بتخفيض كبير في أسعار الصرف

2022/08/13 | 20:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول كبير في البنك المركزي المصري إن البنك لا يعتزم القيام بتخفيض كبير في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

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