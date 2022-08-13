إحباط عملية بيع طفل بمبلغ 5 الاف دولار من قبل ذويه في بغداد (صورة)

2022/08/13 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن احباط عملية بيع طفل بمبلغ 5 الاف دولار من قبل ذويه في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تواصل جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالبشر، إذ تمكنت قوات الوكالة من احباط محاولة بيع طفل في محافظة بغداد من قبل والده".

وبينت أن "ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة مكنت قوات الوكالة من نصب كمين محكم نتج من خلاله القبض على الاب الذي عرض أبنه للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي بمبلغ قدره 5 الاف دولار أمريكي سيما أنه أدعى قبل المجيء به إلى بغداد بأن الطفل ليس أبنه بل عمد على شرائه بمبلغ 4 الاف دولار أمريكي".

وأوضحت أن "عملية القبض تمت بالجرم المشهود ووفق احكام المادة 240 من ق.ع وتم تدوين اقواله اصوليًا وايداعه السجن فيما قرر القاضي إيداع الطفل في إحدى دور رعاية الأطفال".

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