مسئول تايواني: انطلاق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة قريبا

2022/08/13 | 20:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- مباشر: قال كبير المفاوضين التجاريين في تايوان جون دينج، اليوم السبت، إنه "لن يطول الأمر" قبل بدء المفاوضات التجارية بين تايوان والولايات المتحدة في إطار المبادرة التايوانية-الأمريكية التجارية للقرن الحادي وعشرين.وأشار دينج - في تصريحات …

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