2022/08/13 | 20:11 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. حركة "النجباء" تهاجم مواقع التواصل وتتهم مدونين ونشطاء بالعمالة لمخابرات "تعادي الإسلام" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/13 | 20:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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