2022/08/13 | 20:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إحباط عملية بيع طفل بمبلغ 5 الاف دولار من قبل والده في العاصمة بغداد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أن “وكالة الاستخبارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط عملية بيع طفل بمبلغ 5 آلاف دولار في بغداد المركز الخبري الوطني.

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