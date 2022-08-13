2022/08/13 | 20:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، ان حكومة تصريف الاعمال اليومية لا يجوز لها ان تقدم مشروع قانون الموازنة العامة.وقال صالح في تصريح لـ/المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المستشار المالي: لا يجوز للحكومة الحالية إرسال قانون الموازنة العامة المركز الخبري الوطني.

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