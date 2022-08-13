2022/08/13 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fDyFIKTWIBA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زلزال سياسي يضرب العراق .. هل يحُل حَل البرلمان أزمة مقتدى الصدر و الاطار؟ | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زلزال سياسي يضرب العراق .. هل يحُل حَل البرلمان أزمة مقتدى الصدر و الاطار؟ | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).