إحباط عملية بيع طفل من قبل ذويه في بغداد

2022/08/13 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، عن إحباط عملية بيع طفل بمبلغ 5 آلاف دولار من قبل ذويه في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، "تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالبشر، إذ تمكن أبطال الوكالة من احباط محاولة بيع طفل من إحدى المحافظات في محافظة بغداد من قبل والده".

وأضاف البيان أن هذا الامر "جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة مكنت ابطال الوكالة من نصب كمين محكم نتج من خلاله القبض على الاب الذي عرض أبنه للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي بمبلغ قدره 5 الاف دولار أمريكي سيما أنه أدعى قبل المجيء به إلى بغداد بأن الطفل ليس أبنه بل عمد على شرائه بمبلغ 4 الاف دولار أمريكي".

ولفت البيان الى أن "عملية القبض تمت بالجرم المشهود ووفق احكام المادة 240 من ق.ع وتم تدوين اقواله اصوليا وايداعه السجن فيما قرر القاضي إيداع الطفل في إحدى دور رعاية الأطفال".

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