القبض على أب حاول بيع طفله في بغداد

2022/08/13 | 20:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر القاضي إيداع الطفل في إحدى دور رعاية الأطفال.

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