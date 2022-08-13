2022/08/13 | 20:55 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح محمد العراقي المقرب من مقتدى الصدر: أدعو العراقيين إلى تظاهرة مليونية في ساحة التحرير وسط بغداد

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