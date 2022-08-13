الصدر يدعو إلى تظاهرة سلمية مليونية موحدة

2022/08/13 | 20:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى تظاهرة “سلمية مليونية” موحدة في بغدادوقال وزير الصدر صالح محمد العراقي في تغريدة عبر تويتر “هذا ندائي الأخير..



وقد أبرأت ذمّتي أمام ربّي وأبي وشعبي، بعد أن انقسم الاحتجاج الى فسطاطين..



صار لزاماً عليَّ أن أتحرّى أيّ الفسطاطين أكثر عدداً وأوسع تعاطفاً عند الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم”.

وأضاف، “فبعد التوكّل على الله تعالى وحسن توفيقه، أوجّه خطابي هذا الى الشعب العراقي الحبيب بعشائره وشرائحه وطوائفه ونسائه شيباً وشباناً وأطفالاً، فإنني اليوم أعوّل عليكم بالمناصرة للعراق من أجل الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه لكي لا تكونوا لقمة سائغة للفــساد والظــلم والملــيشيــات والتبــعية وأهواء الأحزاب الفاســدة والمتسلطة”.

وتابع، “نعم، أعوّل عليكم وأتوسّم منكم الشجاعة وعدم الخذلان..



فهي (نهاية الفرصة الأخيرة) وذلك من خلال مظاهرة (سلمية) ((مليونية)) موحدة من جميع محافظات العراق ومناطقه وقراه وأحيائه بل ومن كل أزقّته ومنازله للتوجّه الى العاصمة بغداد الحبيبة والى ساحة التحرير ثمّ الى أخوتكم المعتصمين لمؤازرة الإصلاح حباً بالعراق”.

وأشار إلى أن ذلك يكون “بزحف (مليوني) مهيب حاملين أعلام العراق وبيارق الإصلاح ورايات التحرّر وبأصواتكم العالية التي تهزّ عروش الأشـقياء..



ثم العودة الى منازلكم سالمين آمنين.



لنبعث برسالة مليونية شعبية الى العالم كلّه بأن: العراق مع الإصلاح..



والإصلاح مع العراق ولا مكان للفــساد والفاســدين”.

وأتم “فانتظروا التوقيت والتعليمات واستعدوا”.

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