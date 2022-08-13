2022/08/13 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نفى وزير المالية علي علاوي، اليوم السبت، أنباء تحدثت عن تعطل الرواتب أو تأثرها بالأزمة السياسية.وقال علاوي في حوار تلفزيوني، إنه “ينفي شائعات تحدثت عن تعطل الرواتب أو تأثرها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير المالية ينفي أنباء تحدثت عن تعطل الرواتب أو تأثرها بسبب الأزمة السياسية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية ينفي أنباء تحدثت عن تعطل الرواتب أو تأثرها بسبب الأزمة السياسية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية ينفي أنباء تحدثت عن تعطل الرواتب أو تأثرها بسبب الأزمة السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).