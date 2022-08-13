2022/08/13 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نفى وزير المالية علي علاوي ، تأثر قطاع رواتب الموظفين في حال عدم إقرار موازنة العام المقبل ، مبينا ان التأثير سيكون على المشاريع والإنفاق العام.

وقال علاوي في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "الشائعات التي تحدثت عن تعطل الرواتب أو تأثرها بسبب الأزمة السياسية القائمة غير صحيحة"

واضاف ان " الدولة لن تتوقف بسبب عدم وجود موازنة كونها تنفق بالاعتماد على موازنة 2021 وتستطيع الحكومة من خلالها تمويل النفقات بمبلغ 100 إلى 120 تريليون دينار".

وتابع علاوي ان " الحكومة لن تستطيع التقدم باتجاه مشاريع واستثمارات جديدة في ظل غياب الموازنة لأنها ستكون مقيدة ببنود الانفاق لموازنة العام الماضي".

واشار الى انه " في حال دخول العام 2023 من دون موازنة أو قانون شبيه بقانون الأمن الغذائي فسيفرض على الحكومة الإنفاق وفق موازنة 2021".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية ترد على إحتمالية تعطل توزيع الرواتب العام المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية ترد على إحتمالية تعطل توزيع الرواتب العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).