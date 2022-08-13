أنشيلوني سيعتزل بعد انتهاء مهمته مع ريال مدريد

2022/08/13 | 21:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، السبت، أن النادي الملكي سيكون آخر محطاته قبل الاعتزال، وذلك في مقابلة صحافية نُشرت السبت.

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