صالح العراقي معترفا بانقسام الاحتجاج الى فسطاطين: عليكم بمظاهرة مليونية

2022/08/13 | 21:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعا صالح محمد العراقي المعروف بـ وزير الصدر، 08/13/2022، الى تظاهرة مليونية موحدة تشمل...

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