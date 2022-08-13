حملة أمنية في البصرة تُطيح بـ27 متهمًا بقضائيا مختلفة

2022/08/13 | 21:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم السبت، عن الإطاحة بـ27 متهمًا بقضائيا قانونبة مختلفة.وذكرت المديرية في بيان ورد لإيرث نيوز، أن “مفارزها نفذت حملة أمنية لملاحقة مطلوبين للعدالة أسفرت عن القبض على ٢٧ متهما مطلوبين قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة بضمنهم متهم وفق احكام المادة ٤٠٦ لارتكابه جريمة قتل و متهمين […]

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