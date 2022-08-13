“هذا ندائي الأخير”.. السيد الصدر يدعو الى تظاهرة سلمية مليونية

2022/08/13 | 21:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى تظاهرة سلمية مليونية في ساحة التحرير وسط بغداد.

ونقل صالح محمد العراقي وزير السيد الصدر، عنه قوله، وتابعته الوكالة المركزية “هذا ندائي الأخير..



وقد أبرأت ذمّتي أمام ربّي وأبي وشعبي، بعد أن انقسم الاحتجاج الى فسطاطين..



صار لزاماً عليَّ أن أتحرّى أيّ الفسطاطين أكثر عدداً وأوسع تعاطفاً عند الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم”.



وأضاف، “فبعد التوكّل على الله تعالى وحسن توفيقه، أوجّه خطابي هذا الى الشعب العراقي الحبيب بعشائره وشرائحه وطوائفه ونسائه شيباً وشباناً وأطفالاً، فإنني اليوم أعوّل عليكم بالمناصرة للعراق من أجل الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه لكي لا تكونوا لقمة سائغة للفـساد والظلم والمليشيات والتبعية وأهواء الأحزاب الفاسدة والمتسلطة”.

وتابع السيد الصدر، “نعم، أعوّل عليكم وأتوسّم منكم الشجاعة وعدم الخذلان..



فهي (نهاية الفرصة الأخيرة)، وذلك من خلال مظاهرة (سلمية/ مليونية) موحدة من جميع محافظات العراق ومناطقه وقراه وأحيائه، بل ومن كل أزقّته ومنازله للتوجّه الى العاصمة بغداد الحبيبة والى ساحة التحرير ثمّ الى أخوتكم المعتصمين لمؤازرة الإصلاح حباً بالعراق، وذلك بزحف (مليوني) مهيب حاملين أعلام العراق وبيارق الإصلاح ورايات التحرّر وبأصواتكم العالية التي تهزّ عروش الأشـقياء..



ثم العودة الى منازلكم سالمين آمنين”.

وأكمل قائلاً “لنبعث برسالة مليونية شعبية الى العالم كلّه بأن “العراق مع الإصلاح..



والإصلاح مع العراق ولا مكان للفـساد والفاسدين، فكلّكم راع وكلّكم مسؤول عن الإصلاح..



فالقرار قرار الشعب إما الإصلاح وإما فساد لا يزول وتبعية تتجذّر لتمحو كل ما تبقى من خيراتكم وكرامتكم، والله المستعان على ما يصفون، فها هو شهر الإمام الحسين الذي قال: هيهات منّا الذلة..



فهبّوا لطلب الإصلاح في وطنكم كما طلب الإصلاح في أمة جدّه صلوات الله عليه وعلى آله وصحبة الأخيار”.

وختم بالقول “فيا أيها الوطنيون الشرفاء أنتم على أعتاب بَعــث جديد ودكتاتور آخر لعلّه بثوب الدين والعقيدة..



وهما منهم براء..



فالله لا يحبّ الفــساد والله لا يضيع أجر المصلحين والله ناصركم إن ناصرتموه، فانتظروا التوقيت والتعليمات واستعدوا”.

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