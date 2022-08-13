المنافذ الحدودية تعلن ضبط (16) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الإستيراد

2022/08/13 | 21:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط (16) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكر بيان للهيئة أنه “من خلال الكشف والتدقيق تبيّن وجود (حجر حراري، تبريد مركزي، منظومة اطفاء الحريق، منظومة اتصالات متكامله، وماده يشتبه بأنها ماده لاصقه للأحجار الحرارية) جميع الحاويات متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء من دون مراجعة أصحاب العلاقة”.

وأضاف “تم تشكيل لجنة من الجهات العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة الكمرك”.

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