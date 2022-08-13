وزير المالية يؤكد عدم تأثر الرواتب بالازمة السياسية

2022/08/13 | 21:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… نفى وزير المالية علي علاوي، السبت، احتمالية تعطل الرواتب أو تأثرها بالأزمة السياسية.وقال علاوي للتلفزيون الرسمي وتابعته /المعلومة/، انه “ينفي شائعات تحدثت عن تعطل الرواتب أو تأثرها بسبب الأزمة السياسية القائمة”.وأضاف، أن “الدولة لن تتوقف بسبب عدم وجود موازنة لأن هناك موازنة أخرى هي موازنة 2021 وتستطيع من خلالها تمويل النفقات […]

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