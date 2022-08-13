2022/08/13 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبراء يرون إجراءات الحمداني بشأن الملف لا تتعدى دور ناشط بيئي الموارد: الجانب الإيراني يقطع مياه الكارون دون مراعاة مصالح العراق بغداد – قصي منذر عزا وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ،ارتفاع ملوحة المياه في محافظة البصرة ، الى المد العالي لمياه البحر في شط العرب ،الذي يرافقه تراكيز عالية الى جانب قطع مياه […]

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